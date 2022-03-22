Beyoğlu'nda taksici genç kızı darbetti

Taksici ile genç kız arasında çıkan tartışmada araçtan inen genç kız, şoför tarafından tekme tokat darbedildi. Şikayet üzerine yakalan taksici ise polis tarafından gözaltına alındı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Çatma Mescit Mahallesi Tepebaşı Caddesi'nde meydana gelen olayda, F.D.D.(20) isimli kadın ile bindiği ticari taksinin şoförü M.Ç.(48) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

GENÇ KIZI TEKME TOKAT DÖVDÜ

Tartışmanın alevlenmesi üzerine F.D.D, Tepebaşı Caddesi üzerinde araçtan indi. Bu sırada araçtan inen M.Ç., genç kızı darbetti.

Bu sırada olayı gören vatandaşların ise genç kıza dehşeti yaşatan taksiciye hiç müdahale etmemesi bu kadarına da pes artık dedirtti. Taksi şoförü tarafından darbedilen genç kız ise yaralandı.

DARBEDEN TAKSİCİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinden güçlükle uzaklaşan F.D.D, hastanede darp raporu almasının ardından emniyete giderek şikayetçi oldu.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüpheli taksi şoförünün kimliğini tespit etti. M.Ç., dün Beyoğlu ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.