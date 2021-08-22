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- Beyoğlu'nda, taksimetreyi açmadan pazarlık yapan şoför, turistleri mağdur etti
Beyoğlu'nda, taksimetreyi açmadan pazarlık yapan şoför, turistleri mağdur etti
- DHA
- 22.08.2021 - 11:49
- Güncelleme : 22.08.2021 - 12:05
İstanbul’da, sarı taksi mağduriyeti son bulmuyor.
Zaman zaman kısa mesafeye yolcu almayan, turistlere verdiği hizmet karşılığı fahiş fiyatlar isteyen taksi şoförleri, bazı durumlarda taksimetre açmıyor.
Vatandaşların sık sık yaşadığı bu mağduriyetler, sarı taksilere olan güveni azaltıyor.
Beyoğlu ilçesine bağlı Taksim Meydanı’nda sık sık yaşanan bu olaylara, bir yenisi daha eklendi.
Taksi şoförü, taksimetreyi açmadan bir turist ile pazarlık yapmak istedi.
TURİSTİ ARACINA ALMADI
Şoför ile turist ücret konusunda anlaşamayınca, taksi şoförü turisti aracına almadı.
Aynı taksi, 10 metre ileride aracına binen turist aile ile de aynı pazarlığı yapmak istedi.
Beyoğlu'nda, taksimetreyi açmadan pazarlık yapan şoför, turistleri mağdur etti ViDEO
2-3 METRE GİTTİKTEN SONRA DURDU
Pazarlık konusunda turist aile ile anlaşamayan taksi şoförü, 2-3 metre gittikten sonra durarak turist aileyi de aracından indirdi.
Turistleri pazarlığa zorlayan taksi şoförü, aracıyla bölgeden uzaklaştı.
“ÖNCE 160 SONRA 80 LİRA İSTEDİ”
Turistler ise yaşadıklarını şu ifadeler ile anlattı:
“Mecidiyeköy'de bir AVM'ye gitmek istediğimizi söyledik, taksimetre açmak istemedi, önce 160 sonra 80 lira istedi.”
Turistler, bölgede görev yapan muhabirin durdurduğu başka bir taksiye bindi.