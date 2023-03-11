Beyoğlu’nda tanışma teklifini kabul etmeyen kadının telefonunu alıp kaçtı Yolda tek başına yürüyen kadınla tanışmak isteyen ancak talebi reddedilen saldırgan, kadının telefonunu alıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan saldırgan tutuklandı.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Asmalı Mescit Mahallesi'nde N.Y. isimli kadının cep telefonu çalındı…

4 Mart Cumartesi Günü saat 07.00 sıralarında başına gelenleri polisi arayarak ihbar eden kadın, şikayetçi oldu.

N.Y.’nin şikayeti üzerine inceleme başlatan polis ekipleri, önce kadının ifadesine başvurdu.

Tanışma teklifini reddettiği için telefonunu çaldı

N.Y., polise yolda yürürken tanımadığı bir kişinin yanına gelerek tanışmak istediğini, bir süre sohbet etmeye çalıştığını kendisinin ise tanışma teklifini reddettiğini, bunun üzerine şüphelinin sinirlenip elindeki telefonu kapıp kaçtığını söyledi.

Polis, N.Y.’nin ifadesi üzerine olay yerinde ve şüphelinin kaçtığı istikamet üzerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

40 ayrı güvenlik kamera görüntüsü izleyen polis şüphelinin A.Y. olduğunu belirledi.

Tutuklandı

Görüntülerde şüphelinin Tomtom Mahallesi’ne doğru koştuğunu tespit eden ekipler, A.Y.’nin bu mahalledeki evine baskın düzenledi.

Baskında A.Y., yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y. tutuklandı.