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    Beyoğlu’nda, tartışma sırasında pitbull saldırtan şahsa hapis istemi

    Pitbullu ağızlıksız gezdirdiği için esnafla tartışan, tartışma sırasında köpeği esnafın üzerine salan Orhan Yıldırım hakkında, silahla yaralama suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
    • DHA
    • 16.03.2022 - 10:14
    • Güncelleme : 16.03.2022 - 10:48
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    Beyoğlu’nda, tartışma sırasında pitbull saldırtan şahsa hapis istemi

    İstanbul Beyoğlu’nda, Tophane Hacımimi Mahallesi Karabaş Mektebi Sokak'ta, 15 Şubat'ta saat 13.00 sıralarında, pitbull ırkı köpeğini ağızlıksız gezdiren Orhan Yıldırım, tehlikeli olduğu gerekçesiyle kendisini uyaran esnafla tartışma yaşadı.

    Tartışma sırasında şüpheli Orhan Yıldırım, köpeğinin tasmasını gevşeterek Muzaffer Akçayır'ın üzerine saldı.

    Köpek, hem üzerine atladığı Akçayır'ı yere düşürdükten sonra ayağını ısırdı hem olay yerindeki Bilgin Elbay'ı ısırdı.

    Yıldırım, köpeğiyle koşarak olay yerinden kaçtı.

    KÖPEĞİN İPİNİ SÖKTÜ

    İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, şüpheli Orhan Yıldırım'ın köpeğini ağızlıksız gezdirmesi nedeniyle kendisini uyaran şikayetçilerden Muzaffer Akçayır'a yönelik köpeğinin ipini sökerek ‘tut’ diyerek saldırttığı, köpeğin şikayetçi Akçayır'a ve diğer şikayetçi Bilgin Elbay'a saldırdığı kaydedildi.

    Beyoğlu’nda, tartışma sırasında pitbull saldırtan şahsa hapis istemi #1

    SALDIRIDAN SONRA ISLIK ÇALIP KÖPEĞİ ÇAĞIRDI

    Adli tıp raporuna göre şikayetçilerin hafif ölçüde yaralandıkları, kamera görüntülerine göre şüphelinin köpeğinin tasmasını elinden bıraktığı, şikayetçi Muzaffer Akçayır'a saldırdıktan sonra şüphelinin kaçtığı, sonrasında ıslık çaldığı köpeğin şüphelinin arkasından gittiği tespit edildi.

    Beyoğlu’nda, tartışma sırasında pitbull saldırtan şahsa hapis istemi VİDEO

    KÖPEK, BELEDİYE VETERİNERİNE TESLİM EDİLDİ

    Köpeğin belediye veterinerine teslim edildiği anlatılan iddianamede, şüphelinin görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını söyleyerek suçlamaları reddettiği anlatıldı.

    Görüntü kaydı ve şikayetçilerin anlatımlarına göre şüphelinin suçtan kurtulmaya yönelik savunmasına itibar edilmediği kaydedilen iddianamede, şüphelinin "tut" diyerek köpeğini şikayetçilerin üzerine salarak basit şekilde yaralanmalarına neden olduğu belirtildi.

    Beyoğlu’nda, tartışma sırasında pitbull saldırtan şahsa hapis istemi #2

    1 YILDAN 3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

    Polis tarafından yakalanarak 18 Şubat'ta tutuklanan şüpheli Orhan Yıldırım'ın, 'Silahla yaralama' suçundan iki şikayet üzerine toplam 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi.

    Şüpheli Orhan Yıldırım, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.


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