Beyoğlu’nda, tartışma sırasında yerden seken kurşunla yaralandı

Tartışma sırasında silahını çıkaran Eyüp B. isimli şahıs, karşısındaki Eyüp S.’yi korkutmak için yere ateş etmeye başladı. Eyüp S., yerden seken kurşunlarla bacağından vurularak yaralandı.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesine bağlı Piyalepaşa Mahallesi’nde, Eyüp S. ile Eyüp B. isimli şahıslar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine silahını çeken Eyüp B., Eyüp S.’yi korkutmak için yere doğru ateş etmeye başladı.

Kurşunlardan kaçmak için zıplayan Eyüp S., kurtulamadı. Bacağından vurulan Eyüp S., bir süre ayakta yardım bekledi.

Çevrede bulunan vatandaşlar ise şüpheli Eyüp B.’yi olay yerinden uzaklaştırdı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ayakta bekleyen yaralı Eyüp S.’yi, ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak hastaneye götürdü.

POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çevredeki vatandaşlarla konuştuktan sonra güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde, şahsın emniyette suç kaydı bulunan Eyüp B. olduğu tespit edildi.

EVİNDE YAKALANDI

Şüpheli Eyüp B., Piyalepaşa Mahallesi’ndeki evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Eyüp B. hakkında, emniyette ifadesinin alınmasının ardından kasten yaralama ve ateşli silahlar kanununa muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Eyüp B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.