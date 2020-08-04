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    Beyoğlu'nda tartıştığı ağabeyini silahla vurdu

    Anlaşmazlık yaşadığı ağabeyini ağır yaralayarak kayıplara karışan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.
    • DHA
    • 04.08.2020 - 13:27
    • Güncelleme : 04.08.2020 - 13:27
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    Beyoğlu'nda tartıştığı ağabeyini silahla vurdu

    İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Sivaseli Sokak üzerinde, Ömer Y. ile Veli Y. isimli iki kardeş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine Veli Y., silahını çıkararak ağabeyine ateş etti.

    OLAY YERİNDEN KAÇTI

    Silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği Ömer Y. kanlar içinde yere yığılırken, ağabeyini vuran Veli Y. ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

    Silah sesi üzerine eve gelen aile yakınları, Ömer Y.'nin yerde yattığını görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralı adam, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Tedavi altına alınan yaralının, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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    SALDIRGAN KARDEŞ ARANIYOR

    Polis ekipleri ise olayın gerçekleştiği ev içerisinde incelemelerde bulundu. Ağabeyini yaralayarak olay yerinden kaçan Veli Y.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Aile yakınları ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Beyoğlu'nda tartıştığı ağabeyini silahla vurdu #2

    Beyoğlu'nda tartıştığı ağabeyini silahla vurdu #3

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