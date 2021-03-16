Beyoğlu'nda tartıştığı genci boğazından bıçaklayan Suriyeli yakalandı

Yan bakma nedeniyle başlayan meydan kavgasında bir genci bıçakla yaralayan yabancı uyruklu saldırgan, sınır dışı edildi.

Geçtiğimiz günlerde Beyoğlu Örnektepe Mahallesi Pazaraltı Sokak’taki bir parkta 2 genç arasında “yan bakma” nedeniyle tartışma çıkmıştı.

Tartışma ailelerin de araya girmesiyle kavgaya dönüşmüştü.

GENÇLERDEN BİRİ BOĞAZINDAN BIÇAKLANDI

Bıçak, kemer ve süpürgelerin kullanıldığı meydan kavgasında Ali Durmuş, boğazından bıçakla yaralanmıştı. Yaralı genç, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Beyoğlu’nda gencin boğazından bıçaklandığı meydan kavgası kamerada

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sokakta çalışma yaparak cep telefonu ve güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Çalışmalara devam eden ekip, saldırganın Suriye uyruklu Abbas C. olduğunu tespit etti.

SURİYELİ SALDIRGAN YAKALANDI

Bunun üzerine sokaklarda dar alan çalışması yapan polis ekipleri, saldırganı olaydan kısa bir süre sonra Örnektepe Mahallesi Aydıncık Sokak üzerinde kıskıvrak yakaladı. Üst araması yapılan şahıs, kaçarken bıçağı ağaçlık bir alana attığını itiraf etti. Alanı arayan polis ekipleri, bıçağı da ele geçirdi.

SINIR DIŞI EDİLDİ

Saldırgan sağlık kontrolünün ardından Haliç Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. Burada ifadesi alınarak “kasten yaralama” suçundan adli işlemi yapılan saldırgan, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Ancak şahıs sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkez'ine teslim edildi.