Euro
8.991
0.03%
Dolar
7.5316
-0.01%
Altın
420.32
0.19%
Borsa
1.555
0%
Bitcoin
415.230
-7.44%
EXEN Coin
13.50
-6.11%
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C

    Beyoğlu'nda tartıştığı genci boğazından bıçaklayan Suriyeli yakalandı

    Yan bakma nedeniyle başlayan meydan kavgasında bir genci bıçakla yaralayan yabancı uyruklu saldırgan, sınır dışı edildi.
    • İHA
    • 16.03.2021 - 09:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beyoğlu'nda tartıştığı genci boğazından bıçaklayan Suriyeli yakalandı

    Geçtiğimiz günlerde Beyoğlu Örnektepe Mahallesi Pazaraltı Sokak’taki bir parkta 2 genç arasında “yan bakma” nedeniyle tartışma çıkmıştı.

    Tartışma ailelerin de araya girmesiyle kavgaya dönüşmüştü.

    GENÇLERDEN BİRİ BOĞAZINDAN BIÇAKLANDI

    Bıçak, kemer ve süpürgelerin kullanıldığı meydan kavgasında Ali Durmuş, boğazından bıçakla yaralanmıştı. Yaralı genç, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

    Beyoğlu’nda gencin boğazından bıçaklandığı meydan kavgası kamerada

    POLİS HAREKETE GEÇTİ

    Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sokakta çalışma yaparak cep telefonu ve güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Çalışmalara devam eden ekip, saldırganın Suriye uyruklu Abbas C. olduğunu tespit etti.

    SURİYELİ SALDIRGAN YAKALANDI

    Bunun üzerine sokaklarda dar alan çalışması yapan polis ekipleri, saldırganı olaydan kısa bir süre sonra Örnektepe Mahallesi Aydıncık Sokak üzerinde kıskıvrak yakaladı. Üst araması yapılan şahıs, kaçarken bıçağı ağaçlık bir alana attığını itiraf etti. Alanı arayan polis ekipleri, bıçağı da ele geçirdi.

    Beyoğlu nda tartıştığı genci boğazından bıçaklayan Suriyeli yakalandı #1

    SINIR DIŞI EDİLDİ

    Saldırgan sağlık kontrolünün ardından Haliç Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. Burada ifadesi alınarak “kasten yaralama” suçundan adli işlemi yapılan saldırgan, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Ancak şahıs sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkez'ine teslim edildi.

    Beyoğlu nda tartıştığı genci boğazından bıçaklayan Suriyeli yakalandı #2

    Beyoğlu nda tartıştığı genci boğazından bıçaklayan Suriyeli yakalandı #3

    Beyoğlu nda tartıştığı genci boğazından bıçaklayan Suriyeli yakalandı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir