Alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi art arda bıçaklayan şüpheli yakalandı. Bıçaklama ve kavga anları anbean kameralara yansıdı.

Önceden aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Mehmet A.(31) ve Ömer T.(38), İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Hüseyinağa Mahallesi Halas Sokak üzerinde sabah saatlerinde karşılaştı.

İkilinin sözlü olarak tartışması, büyüyerek kavgaya dönüştü.

BIÇAKLAYIP, HIZLA UZAKLAŞTI

Mehmet A., kavga sırasında yanında bulunan bıçağı çıkararak Ömer T.'yi üç yerinden bıçaklayarak olay yerinden hızla uzaklaştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ömer T., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay ile ilgili çalışma başlattı.

Beyoğlu'nda tartıştığı kişiyi bıçakladı VİDEO

KISKIVRAK YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kamera kayıtlarından yola çıkarak şüpheliyi adım adım izledi.

Başlattıkları çalışma neticesinde şüphelinin Kamer Hatun Caddesi üzerinde bir binada saklandığını tespit eden polis ekipleri, yaptıkları operasyon ile şüpheliyi olayda kullandığı bıçak ile kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Mehmet A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ayrıca şüpheli Mehmet A.'nın 5 adet kasten yaralama, 2 adet ruhsatsız silah taşıma, 2 adet polise mukavemet ve 1 adet uyuşturucu madde ticaretinden suç kaydı olduğu ortaya çıktı.