Beyoğlu'nda tartıştığı sevgilisini silahla vurdu

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde sevgilisini vuran saldırgan gözaltına alınırken, yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Emniyet Müdürlüğü önünde sevgilisi ile tartışan 50 yaşlarındaki adam, silahını çıkararak sevgilisine ateş açtı.

Silahtan çıkan kurşunlardan biri, kadının sol kasığına isabet etti.

POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Yaralı kadın, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan ise Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü önündeki ekipler tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Yaralı kadının kan kaybettiğini gören ekipler, olay yerine ambulans çağırdı.

YARALI ARKADAŞINA MORAL VERMEYE ÇALIŞTI

Bir kadın ise kaldırımda kanlar içinde yerde yatan yaralı arkadaşının yardımına koştu. Yaralı arkadaşının elini bir an olsun bırakmayarak, sağlık ekipleri gelene kadar arkadaşına destek oldu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise yaralı kadına ilk müdahaleyi yaparak, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

SALDIRGAN, POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Olay sonrası gözaltına alınan saldırgan ise ifadesi alınmak üzere Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.