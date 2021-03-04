Beyoğlu'nda tartıştığı sevgilisini bıçakladı

Sevgilisini bıçakla yaralayan kadın, polis ekipleri ve sağlık görevlileri tarafından ambulansa bindirilmek üzere götürülen yaralı adama "Seni öldüreceğim" diyerek tekme savurdu.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Cihangir Mahallesi, Dr. Mehmet Öz Sokak No:15'te ikamet eden İrem D. İle Muhammer K. henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında İrem D., erkek arkadaşını göğsünden bıçakladı.

POLİSLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri tarafından dışarı çıkarılan İrem D., ekiplere zor anlar yaşattı. Basın mensuplarına da sözlü saldırıda bulunan İrem D. “Ne çekiyorsunuz" diye bağırdı.

Beyoğlu'nda tartışdığı sevgilisini bıçaklayan kadın, ambulansa giderken de tekmeledi İZLE

“BENİ DARBETTİ”

Bir yakınını arayarak yaşanan olayı anlatan ve erkek arkadaşının kendisini darbettiğini İrem D., “Konuşturmadılar. Beni darbetti. Camın üstünde beni darbetti. Şu an polisler geldi." dedi.

BIÇAKLADIĞI SEVGİLİSİNE TEKME İLE SALDIRDI

Polis ve sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınmak üzere binadan çıkarılan Muhammer K.'ya “Seni öldüreceğim" diyerek tekme savurdu.

Hafif yaralı olan Muhammer K., sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Okmeydanı'nda bulunan Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

İrem D. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.