Beyoğlu’nda televizyon kutusunun içinden Kaleşnikof çıktı

İş yeri kurşunlama ve silahla yaralama eylemlerine karışan şahısları yakalamaya yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda televizyon kutusunun içinden Kaleşnikof silah çıktı.

Beyoğlu’nda iş yeri kurşunlama ve silahla yaralama eylemlerine karışan F.K. ve T.S. isimli şüphelilerin yakalanmasına için, polis ekipleri çalışma başlattı.

Operasyon kapsamında, Örnektepe Mahallesi ve Sütlüce Mahallesi’nde bulunan iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Baskında, F.K. isimli şüpheli yakalandı.

ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan aramalarda 1 adet AK-47 model uzun namlulu Kaleşnikof marka silah, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet 9 mm fişek ele geçirildi.

KAMERAYA YANSIDI

Yatağın altındaki televizyon kutusunun içerisine saklanan Kaleşnikof’un bulunma anları, saniye saniye kameraya yansıdı.

Diğer şüpheli T.S.’nin, ‘silahla yaralama’ suçundan tutuklandığı tespit edildi.

F.K. isimli şüpheli hakkında da ‘ruhsatsız silah bulundurma, satın alma ve kullanma’ suçlarından işlem başlatıldı.