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- Beyoğlu’nda televizyon kutusunun içinden Kaleşnikof çıktı
Beyoğlu’nda televizyon kutusunun içinden Kaleşnikof çıktı
- İHA
- 23.05.2021 - 17:55
Beyoğlu’nda iş yeri kurşunlama ve silahla yaralama eylemlerine karışan F.K. ve T.S. isimli şüphelilerin yakalanmasına için, polis ekipleri çalışma başlattı.
Operasyon kapsamında, Örnektepe Mahallesi ve Sütlüce Mahallesi’nde bulunan iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Baskında, F.K. isimli şüpheli yakalandı.
ELE GEÇİRİLENLER
Yapılan aramalarda 1 adet AK-47 model uzun namlulu Kaleşnikof marka silah, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet 9 mm fişek ele geçirildi.
KAMERAYA YANSIDI
Yatağın altındaki televizyon kutusunun içerisine saklanan Kaleşnikof’un bulunma anları, saniye saniye kameraya yansıdı.
Diğer şüpheli T.S.’nin, ‘silahla yaralama’ suçundan tutuklandığı tespit edildi.
F.K. isimli şüpheli hakkında da ‘ruhsatsız silah bulundurma, satın alma ve kullanma’ suçlarından işlem başlatıldı.