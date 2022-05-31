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    Beyoğlu'nda torununu kazadan kurtaran dede, yaşamını yitirdi

    Yokuştan kayan minibüsü fark eden Ahmet Yürük, torununu kazadan kurtarmak için havaya kaldırırken, kendisi duvarla araç arasında sıkıştı. Torununu kurtaran dede, hastanede yaşamını yitirdi.
    • 31.05.2022 - 09:49
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 10:43
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    Beyoğlu'nda torununu kazadan kurtaran dede, yaşamını yitirdi

    İstanbul’un Beyoğlu ilçesine bağlı Kaptanpaşa Mahallesi’nde, önceki gün 12.00 sıralarında park halindeki bir minibüs yokuştan kaymaya başladı.

    Bu sırada durumu fark eden Ahmet Yürük, torunu Aleyna ve gelini Fatma Yürük’ü kurtarabilmek için hamle yaptı.

    DHA’nın haberine göre; torununun hayatını kurtaran Ahmet Yürük, minibüs ile duvar arasında sıkıştı.

    Torununu havaya kaldırdı

    Dedesinin son anda havaya kaldırarak kurtardığı torunu Aleyna Yürük ile minibüsün altında kalan Fatma Yürük, kazayı yaralı olarak atlattı.

    Beyoğlu'nda torununu kazadan kurtaran dede, yaşamını yitirdi VİDEO

    Beyoğlu nda torununu kazadan kurtaran dede, yaşamını yitirdi #1

    Hastanede yaşamını yitirdi

    Ağır yaralı olarak itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Ahmet Yürük, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Anne ve bebeği ise Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

    Yürük Ailesi!ne yardım eden bir mahalle sakini, "Araba geri kaydı. Evine girerken kucağında bir bebekle sıkışmıştı. Herhalde dedesiydi. Yardım ettik, bebeği aldık. Bir de minibüsün altında bir kadın vardı. Onu da minibüsün altından çıkardık. Ambulansla hastaneye kaldırıldılar." dedi.

    Beyoğlu nda torununu kazadan kurtaran dede, yaşamını yitirdi #2


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