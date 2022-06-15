Beyoğlu’nda trafik magandasından bijon anahtarlı saldırı

Trafikte yol verme tartışması yaşayan trafik magandası, taksinin yolunu kesti. Sürücüyü yumruklayan maganda kavgayı ayırmaya çalışan vatandaşlara da bijon anahtarıyla saldırdı.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Karaköy semti Kemeraltı Caddesi üzerinde kadın yolcusu olan bir taksi ile bir aracın sürücüsü trafikte yol verme tartışması yaşadı.

Tartışmayı gören trafik polisi ekipleri, olaya müdahale etti ve taksici olay yerinden ayrıldı.

Taksinin önünü kesti

Tartışmayı yaşayan diğer araç sürücüsü ise önce trafik polisleriyle sözlü olarak tartıştı ardından da aracına binip taksiyi takip etmeye başladı.

Caddenin ilerisinde taksinin önünü kesip küfretmeye başlayan şahıs birden aracından indi ve taksiciye yumruklarla saldırmaya başladı.

Ayırmaya çalışan esnafa da saldırdı

Çevredeki vatandaşlar ve esnaf ise hemen kavgayı ayırmaya koştu.

Bu sırada taksi sürücüsüne saldırmaya devam eden trafik magandası, bu kez de eline bijon anahtarını alarak kavgayı ayırmaya gelen esnafa saldırdı.

O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

“Böylesini ilk defa gördüm”

İHA'ya konuşan taksici Halil Çizmeci, “Otobüs sıkıştırdı beni. Ben de önüne kırdım. Bana ‘oğlum’ diye hitap etti. Arabada da müşteri vardı. O bana ana avrat küfretti. Sonra geldi bana saldırdı. Beni trafikte yakaladı, önümü kesti ve saldırdı. Müşterim de korktu ve gitti. ‘Bayanın yanında niye küfrediyorsun?’ dedim. Ayıranlara da saldırdı. Ara sıra böyle şeyler oluyordu ama böylesini ilk defa gördüm. Gideceğim ve hemen davacı olacağım. Karakola gidiyorum.” dedi.

“Taksici can derdine düştü”

Kavgayı ayırmaya gelip bijon anahtarıyla saldırıya uğrayan esnaf Haydar Kambur ise “Adam taksiciye saldırdı, yanında bayan vardı. Bir saldırdı, iki saldırdı en son dayanamadım ben de gittim olaya müdahil oldum. Adam vazgeçmedi hala saldırıyordu. Taksici de canının derdine düştü adam. Kadın yolcu korkmuştu, inemedi araçtan zaten. Ben hemen koştum demirlerden atlamaya çalıştım. Elim yarıldı, kanadı. Demirler sivriydi geçemedim.” diye konuştu.