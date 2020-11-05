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Beyoğlu'nda trafik zorbasına taksiciden dayak

Beyoğlu'nda trafik zorbasına taksiciden dayak

Yolunu kestiği araçların aynalarını kıran ve sürücüleri tehdit eden kişi, yine aynasını kırdığı taksiciden dayak yedi. O anlar kameraya yansıdı.