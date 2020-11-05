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    Beyoğlu'nda trafik zorbasına taksiciden dayak

    Yolunu kestiği araçların aynalarını kıran ve sürücüleri tehdit eden kişi, yine aynasını kırdığı taksiciden dayak yedi. O anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 05.11.2020 - 10:37
    • Güncelleme : 05.11.2020 - 11:06
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    Beyoğlu'nda trafik zorbasına taksiciden dayak

    İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Dolapdere semtinde yoldan geçen araçların önünü kesen, sürücüleri tehdit eden ve vurarak araçların aynalarını kıran kişi, bazı araçların üstüne yatarak sürücülere zor anlar yaşattı.

    4-5 aracın aynasını kıran kişi, son olarak aynasını kırdığı taksinin sürücüsü tarafından dövüldü.

    YEDİĞİ DAYAK SONRASI KAÇIP, GİTTİ

    Trafikteki sürücülere zor anlar yaşatan kişi, yediği dayak sonrası koşarak bölgeden uzaklaştı.

    Aynasını kırdığı taksinin sürücüsü, “Seyir halindeydim, aynaya vurup kırdı. Ben polisim diyordu." dedi.

    Taksideki kadın yolcu ise “Geldi vurdu. Direkt saldırdı." diye konuştu.

    Beyoğlu'nda trafik zorbasına taksiciden dayak ViDEO

    Beyoğlu nda trafik zorbasına taksiciden dayak #1

    Beyoğlu nda trafik zorbasına taksiciden dayak #2

    Beyoğlu nda trafik zorbasına taksiciden dayak #3

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