Beyoğlu'nda trafo patlayan iş yerinde yangın çıktı: 12 kişi dumandan etkilendi

Patlama nedeniyle çıkan yangında, iş yerinde bulunan 12 işçi dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürürken çalışanlara ilk müdahaleyi ambulansta yaptı.

İstanbul Beyoğlu'nda üç katlı iş yerinin girişinde bulunan elektrik trafosu, büyük bir gürültüyle patladı. Alev alan trafo nedeniyle iş yeri duman altında kaldı.

İçeride bulunanların dumandan etkilenmesiyle olay yerine Şişli itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

ÇALIŞANLARA OKSİJEN VERİLDİ

Yangın nedeniyle içeride kalarak dumandan etkilenen 12 kişi, ambulanslara alınarak oksijen verildi. Diğer çalışanlar da hastaneye sevk edildi.

"İYİ HABERLERİNİ ALDIK"

Duman dolan iş yerinden dışarı çıkan Ali Günal, "Burası tekstil firması. Yeni işbaşı yapmıştık. Aşağıdan ses geldi. Tak diye elektrikler kesildi. Trafonun yetmediğinden galiba. Sonra çatırtı, kütürtü başladı. Biz içeride kaldık. Yangın merdivenlerinden ve yan taraftan çıktık. Dumandan etkilenenler oldu. Biz onlara yardım ettik. Ambulanslarla gidenler oldu. Çok şükür iyi haberlerini aldık. Sağ sağlim çıktık işte." dedi.





YOL TRAFİĞE KAPANDI

Yangın nedeniyle Fatih Sultan Caddesi, bir saat çift yönlü olarak trafiğe kapandı.

Beyoğlu'nda trafo patlayan iş yerinde yangın çıktı VİDEO

























