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Beyoğlu'nda tünelde tek tekerle motosiklet sürdü

Beyoğlu'nda tünelde tek tekerle motosiklet sürdü

Motosikletinin önünü kaldırarak tek teker ilerleyen kurye, hem kendini hem de trafiktekileri tehlikeye attı.