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- Beyoğlu'nda tünelde tek tekerle motosiklet sürdü
Beyoğlu'nda tünelde tek tekerle motosiklet sürdü
Motosikletinin önünü kaldırarak tek teker ilerleyen kurye, hem kendini hem de trafiktekileri tehlikeye attı.
- DHA
- 05.02.2022 - 17:20
Geçtiğimiz günlerde Beyoğlu-Hasköy Tüneli'nde trafiği tehliye atan bir görüntü kaydedildi.
Motosikletli kurye, tünel içerisinde akan trafiğe aldırış etmeden motosikletin önünü kaldırarak tek teker ilerledi.
TEK TEKER GİTTİ
Kask ve koruyucu ekipman olmadan tek teker giden kuryenin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Kurye bir süre sonra tünelden çıkarak gözden kayboldu.
Beyoğlu'nda tünelde tek tekerle motosiklet sürdü VİDEO