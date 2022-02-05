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    Beyoğlu'nda tünelde tek tekerle motosiklet sürdü

    Motosikletinin önünü kaldırarak tek teker ilerleyen kurye, hem kendini hem de trafiktekileri tehlikeye attı.
    • DHA
    • 05.02.2022 - 17:20
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    Beyoğlu'nda tünelde tek tekerle motosiklet sürdü

    Geçtiğimiz günlerde Beyoğlu-Hasköy Tüneli'nde trafiği tehliye atan bir görüntü kaydedildi.

    Motosikletli kurye, tünel içerisinde akan trafiğe aldırış etmeden motosikletin önünü kaldırarak tek teker ilerledi.

    TEK TEKER GİTTİ

    Kask ve koruyucu ekipman olmadan tek teker giden kuryenin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

    Kurye bir süre sonra tünelden çıkarak gözden kayboldu.

    Beyoğlu'nda tünelde tek tekerle motosiklet sürdü VİDEO

    Beyoğlu nda tünelde tek tekerle motosiklet sürdü #1

    Beyoğlu nda tünelde tek tekerle motosiklet sürdü #2

    Beyoğlu nda tünelde tek tekerle motosiklet sürdü #3

    Beyoğlu nda tünelde tek tekerle motosiklet sürdü #4


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