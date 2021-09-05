Bir iş yerinin güvenlik kamerasının yönünü değiştirdikten sonra alt sokağa inen 3 şahıs, yoldan geçen Ukraynalı turisti önce darbetti ardından gasbetti.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesine bağlı Firuzağa Mahallesi'nde, 31 Ağustos Salı günü gece saatlerinde ara sokaklarda dolaşan ve çevreyi gözleyen şüpheli 3 kişi, bir iş yerinin güvenlik kamerasının yönünü değiştirdikten sonra bir alt sokağa indi.

O sırada yoldan geçmekte olan bir Ukraynalı turiste seslenen şahıslardan biri, yumruk atıp darbettiği turisti yere düşürdü.

KAMERAYA YANSIDI

Turisti bıçakla tehdit eden şahıs, turistin cebindeki telefonu ve cüzdanı zorla alarak olay yerinden kaçtı.

Yaşanan gasp anları, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Beyoğlu’nda Ukraynalı turisti darbettikten sonra gasbettiler ViDEO

“BIÇAK ÇEKEREK KORKUTMUŞLAR”

Çevredeki esnaflardan biri, olayı şu ifadelerle anlattı:

“Yan komşum bana geldi. Kamerasıyla oynandığını söyledi. Görüntüleri de bana gösterdi. 3 kişi burada bekliyorlar. Yoldan geçen arabaları ve insanları gözlemliyorlar. Daha sonra geliyorlar kameranın yerini değiştiriyorlar. Ben de görüntüleri seyrettikten sonra o görüntüleri bir komiser arkadaşa attım. Buradan çıktıktan sonra alt sokağa gitmişler. Ya 6 kişi ya da 3 kişilerdi çünkü kıyafetler farklı. Montlarını çıkarıp çantalarına atmış olabilirler. Alt sokakta beklemeye başlamışlar. Ukraynalı bir genci gözlerine kestirmişler. Onu bir anda dövmeye başlamışlar. Aynı zamanda çocuğa bıçak çekerek korkutmuşlar, cep telefonu ve paralarını alarak kaçıyorlar. Zaten görüntülerde bunlar var.”



