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Beyoğlu'nda uygunsuz park, yangına müdahaleyi geciktirdi

Beyoğlu'nda uygunsuz park, yangına müdahaleyi geciktirdi

Bir restoranın bacasında çıkan yangına müdahale etmek üzere Beyoğlu sokaklarına giren itfaiye, uygunsuz park ve dar sokaklar nedeniyle olay yerine geç kaldı.