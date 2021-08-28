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- Beyoğlu'nda uygunsuz park, yangına müdahaleyi geciktirdi
Beyoğlu'nda uygunsuz park, yangına müdahaleyi geciktirdi
Bir restoranın bacasında çıkan yangına müdahale etmek üzere Beyoğlu sokaklarına giren itfaiye, uygunsuz park ve dar sokaklar nedeniyle olay yerine geç kaldı.
- DHA
- 28.08.2021 - 17:39
İstanbul Beyoğlu'ndaki Atif Yılmaz Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın giriş katındaki restoranın bacasında saat 11.00 sıralarından çıktı.
Bacanın alev almasıyla caddeyi yoğun duman kapladı. Dumanları gören çevredekiler durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
İTFAİYE ARACI, SOKAKLARDAN GEÇİŞTE ZORLANDI
Yangına müdahale etmek için gelen itfaiye ekipleri, yangının olduğu caddenin dar olması ve uygunsuz park edilen motosikletler nedeniyle dönmekte zorlandı.
YANGIN, KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ
İtfaiye araçları güçlükle sokağa girerek yangına müdahale edebildi. Merdiven aracının da yardımı ile müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü.