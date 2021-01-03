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    Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

    Uyuşturucu tacirleri tarafından kullanılan metruk binada 613 adet bonzai ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
    • DHA
    • 03.01.2021 - 14:36
    • Güncelleme : 03.01.2021 - 15:57
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    Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

    Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kılburnu Sokak'ta bulunan metruk binada uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

    Ekipler, binanın uyuşturucu satıcıları tarafından depo olarak kullanıldığını belirledi.

    1 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

    Binaya düzenlenen operasyonda 613 adet satışa hazır halde bonzai ele geçirilirken, uyuşturucu ticaretini gerçekleştirdiği belirtilen şüpheli Nilay Ç. gözaltına alındı.

    "Uyuşturucu madde ticareti", "Mukavemet" ve "Yankesicilik" suçlarından kaydı olduğu öğrenilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Öte yandan ele geçirilen uyuşturucu maddeler ile 'OHH’ yazısı yazıldı.

    Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama VİDEO

    Beyoğlu nda uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama #1

    Beyoğlu nda uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama #2

    Beyoğlu nda uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama #3

    Beyoğlu nda uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama #4

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