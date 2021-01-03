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Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Uyuşturucu tacirleri tarafından kullanılan metruk binada 613 adet bonzai ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
- DHA
- 03.01.2021 - 14:36
- Güncelleme : 03.01.2021 - 15:57
Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kılburnu Sokak'ta bulunan metruk binada uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, binanın uyuşturucu satıcıları tarafından depo olarak kullanıldığını belirledi.
1 ŞÜPHELİYE GÖZALTI
Binaya düzenlenen operasyonda 613 adet satışa hazır halde bonzai ele geçirilirken, uyuşturucu ticaretini gerçekleştirdiği belirtilen şüpheli Nilay Ç. gözaltına alındı.
"Uyuşturucu madde ticareti", "Mukavemet" ve "Yankesicilik" suçlarından kaydı olduğu öğrenilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan ele geçirilen uyuşturucu maddeler ile 'OHH’ yazısı yazıldı.
Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama VİDEO