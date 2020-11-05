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- Beyoğlu'nda yanan binadan kayarak kurtuldu
Beyoğlu'nda yanan binadan kayarak kurtuldu
Yangında mahsur kalan kişi aydınlatma direğine tutunup, kayarak kurtuldu. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
- DHA
- 05.11.2020 - 07:21
- Güncelleme : 05.11.2020 - 09:19
İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Tek Kuyulu Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 1'inci katında, yangın çıktı.
Üst katta yaşayan yabancı uyruklu iki kadın, yangından yalın ayakla kaçarak kurtuldu. Üst katta mahsur kalan iki kişiyi ise itfaiye ekipleri kurtardı.
DİREKTEN KAYARAK KAÇTI
Yangında mahsur kalan bir kişinin aydınlatma direğine tutunup, aşağıya kayarak kaçma anları kameraya yansıdı.
Beyoğlu'nda binada çıkan yangından kaçmak için aydınlatma direğinden kaydı İZLE
İTFAİYE KISA SÜREDE SÖNDÜRDÜ
Hafif yaralanan iki kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.