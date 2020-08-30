Seyir halindeki cip alev aldı. Cipten yükselen dumanları gören sürücü, kaputu açınca karşılaştığı alevleri söndürmeye çalıştı. Yangın tüpünün yetersiz kaldığı alevlere itfaiye müdahale etti.

İstanbul Beyoğlu'nda Oğuz Demir aslı otomobil sürücüsü, Evliya Çelebi Mahallesi’nde cipiyle ilerlerken aracının motor kısmından bir anda dumanlar çıkmaya başladı.

Durdurduğu aracından hızlıca inen Demir, kaputu açınca yoğun alevlerle karşılaştı. Yangın tüpü sıkarak alevlere müdahale eden Oğuz Demir’in çabaları yetersiz kalınca olayı gören vatandaşlar yardıma koştu.

SÖNDÜRME ANI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Çevredeki esnafın getirdiği yangın tüpleri, alev alan motora sıkılarak yangın söndürüldü. Demir’in cipin kaputunu açtığında alevlerle karşılaşması ve söndürme çalışmaları bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

Beyoğlu'nda yanan cipini kendisi söndürmeye çalıştı VİDEO



İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

Haber verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı.

Oğuz Demir “Seyir halindeyken aracın ön kaput kısmından siyah dumanlar çıkmaya başladı. Aracı hemen stop ettim. Yangın tüpümü alıp kaputu açtım. Bir anda alevler yükseldi. Yangın tüpünü boşalttım ama yetersiz kaldı. Çevredekiler birçok yangın tüpü getirdi ve söndürmeyi başardık. Sonrasında itfaiye ekiplerine haber verdik hemen gelip söndürme çalışmasını tamamladılar" diye konuştu.





























