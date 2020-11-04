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- Beyoğlu'nda yangın çıkan binanın 3'üncü katından atladı
Beyoğlu'nda yangın çıkan binanın 3'üncü katından atladı
4 katlı bir binanın 3'üncü katından çıktı. Yangından kurtulmak için yüksekten atlayan iki yabancı uyruklu kadın, yaralanınca hastaneye kaldırıldı.
- AA
- 04.11.2020 - 17:07
- Güncelleme : 04.11.2020 - 17:09
İstanbul Beyoğlu'nun Çukur Mahallesi'nde bulunan Tek Kuyulu Sokak'taki 4 katlı binanın üçüncü katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangından kurtulmak için binanın yanında bulunan direkten aşağıya atlayan yabancı uyruklu 2 kadın yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Beyoğlu'nda yangın çıkan binanın 3'üncü katından atladı VİDEO
2 KİŞİ KURTARILDI
İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürülürken, binada mahsur kalan ve dumandan etkilendiği belirlenen 1'i çocuk 2 kişi kurtarıldı.