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Beyoğlu'nda yangın çıkan binanın 3'üncü katından atladı

Beyoğlu'nda yangın çıkan binanın 3'üncü katından atladı

4 katlı bir binanın 3'üncü katından çıktı. Yangından kurtulmak için yüksekten atlayan iki yabancı uyruklu kadın, yaralanınca hastaneye kaldırıldı.