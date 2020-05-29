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    Beyoğlu'nda yaşlı adamın gasbedilme anları görüntülendi

    İstanbul Beyoğlu'nda, geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nın ilk günü, kedilere mama vermek için sokağa çıkan yaşlı adamın 3 kişi tarafından gasbedildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 29.05.2020 - 00:40
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    Beyoğlu'nda yaşlı adamın gasbedilme anları görüntülendi

    Karaköy'de, geçtiğimiz pazar 10.00 sıralarında meydana gelen olayda, kedilere mama vermek için sokağa çıkan 68 yaşındaki Mustafa Kara, yanına yaklaşan üç kişinin saldırısına uğradı.

    VERİLEN FİTRE VE ZEKAT PARALARINI ALDILAR

    Mustafa Kara'nın ellerinden ve ağzından tutarak gasbeden saldırganlar, yaşlı adamın Ramazan ayı nedeniyle kendisine verilen fitre ve zekat paralarını alarak kaçtı.

    ZANLILARIN 3'Ü DE YAKALANDI

    Kara'nın haber vermesi üzerine çevrede arama yapan polisler, şüphelilerden birini, bir iş yerinin bodrum katında yakaladı. Diğer iki gasp şüphelisi ise bir ara sokakta yakalanarak gözaltına alındı. Polis, gaspçıların aldığı 5 bin lirayı Mustafa Kara'ya teslim etti.

    O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDAYDI

    Fas uyruklu oldukları öğrenilen gaspçıların, Mustafa Kara'yı gasbetme anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin yaşlı adamın ellerini tutup, ağzını kapatmaya çalıştığı, oradan tesadüfen geçiyormuş gibi davranan 3'üncü kişinin de gasba yardım ederek parayı alıp kaçmaları görülüyor.

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