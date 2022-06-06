Aralarında alacak-verecek meselesi nedeniyle kavga çıkan 2 yaşlı adamdan biri öldü, diğeri yakalandı. Cinayet anı ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Aralarında alacak-verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan 82 yaşındaki Mustafa Gülhacı ile 69 yaşındaki Satılmış E., dün saat 11.30 sıralarında İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Bülbül Mahallesi’nde karşılaştı.

İkili arasında başlayan tartışma, bir anda büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kalbinden bıçaklandı

Kavga esnasında Satılmış E. bıçak çekerken, Gülhacı ise tahta parçasıyla kendini savunmaya çalıştı.

Gülhacı, Satılmış E. tarafından kalbinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

O anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Beyoğlu’nda yaşlı adamların kavgası cinayetle bitti VİDEO



Hastanede can verdi

Kanlar içerisinde yere yığılan Gülhacı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Taksim’de özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı.

Gülhacı, buradan da Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Talihsiz adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Katil yakalandı

Öte yandan kısa sürede olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, katil zanlısı Satılmış E.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Sokakları karış karış tarayan ekipler, katil zanlısı Satılmış E.’yi olayda kullandığı bıçakla birlikte kıskıvrak yakaladı.

Adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan katil zanlısı, hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği’ne teslim edildi.

İHA’nın haberine göre emniyette ifadesi alınarak “kasten öldürme” suçundan adli işlemi yapılan Satılmış E., adliyeye sevk edildi.