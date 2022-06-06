Petrol
120.12
0.33%
Euro
17.8263
1.30%
Dolar
16.5715
0.96%
Altın
987.59
1.06%
Borsa
263
1.10%
Bitcoin
517.996
4.65%
BTXN Coin
11.70
-9.86%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 24 C

    Beyoğlu’nda yaşlı adamların kavgası cinayetle bitti

    Aralarında alacak-verecek meselesi nedeniyle kavga çıkan 2 yaşlı adamdan biri öldü, diğeri yakalandı. Cinayet anı ise kameralara saniye saniye yansıdı.
    • 06.06.2022 - 09:40
    • Güncelleme : 06.06.2022 - 10:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beyoğlu’nda yaşlı adamların kavgası cinayetle bitti

    Aralarında alacak-verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan 82 yaşındaki Mustafa Gülhacı ile 69 yaşındaki Satılmış E., dün saat 11.30 sıralarında İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Bülbül Mahallesi’nde karşılaştı.

    İkili arasında başlayan tartışma, bir anda büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

    Kalbinden bıçaklandı

    Kavga esnasında Satılmış E. bıçak çekerken, Gülhacı ise tahta parçasıyla kendini savunmaya çalıştı.

    Gülhacı, Satılmış E. tarafından kalbinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

    O anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

    Beyoğlu’nda yaşlı adamların kavgası cinayetle bitti VİDEO

    Hastanede can verdi

    Kanlar içerisinde yere yığılan Gülhacı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Taksim’de özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı.

    Gülhacı, buradan da Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

    Talihsiz adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Beyoğlu’nda yaşlı adamların kavgası cinayetle bitti #1

    Katil yakalandı

    Öte yandan kısa sürede olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, katil zanlısı Satılmış E.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

    Sokakları karış karış tarayan ekipler, katil zanlısı Satılmış E.’yi olayda kullandığı bıçakla birlikte kıskıvrak yakaladı.

    Beyoğlu’nda yaşlı adamların kavgası cinayetle bitti #2

    Adliyeye sevk edildi

    Gözaltına alınan katil zanlısı, hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği’ne teslim edildi.

    İHA’nın haberine göre emniyette ifadesi alınarak “kasten öldürme” suçundan adli işlemi yapılan Satılmış E., adliyeye sevk edildi.

    Beyoğlu’nda yaşlı adamların kavgası cinayetle bitti #3


    İlginizi Çekebilir

    Japonya'da internet hız rekoru kırıldı: 1 milyar megabit
    Teknoloji

    Japonya'da internet hız rekoru kırıldı: 1 milyar megabit

    Suzy Cortez: Pique bana çok mesaj attı
    Dünyadan futbol

    Suzy Cortez: Pique bana çok mesaj attı

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin
    Tesla

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin

    Görüş Bildir