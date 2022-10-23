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Beyoğlu’nda yaşlı kadını öldüren kişi, komşusu çıktı

Beyoğlu’nda yaşlı kadını öldüren kişi, komşusu çıktı

Hırsızlık için girdiği evde uyuyan 66 yaşındaki Mevlüde A.'nın kolundaki bilezikleri almaya çalışan ve yaşlı kadınının boğazını keserek öldüren zanlının, kadının komşusu Baran U. olduğu tespit edildi.