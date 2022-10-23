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    Beyoğlu’nda yaşlı kadını öldüren kişi, komşusu çıktı

    Hırsızlık için girdiği evde uyuyan 66 yaşındaki Mevlüde A.'nın kolundaki bilezikleri almaya çalışan ve yaşlı kadınının boğazını keserek öldüren zanlının, kadının komşusu Baran U. olduğu tespit edildi.
    • 23.10.2022 - 18:08
    • Güncelleme : 23.10.2022 - 18:32
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    Beyoğlu’nda yaşlı kadını öldüren kişi, komşusu çıktı

    İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Kulaksız Mahallesi’nde 'pes' dedirten bir olay yaşandı.

    Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın giriş katına giren zanlı, girdiği dairede uyuyan 66 yaşındaki Mevlüde A.‘nın kolundaki bilezikleri almaya çalıştı.

    O esnada uyanan yaşlı kadın ile zanlı arasında, arbede yaşandı.

    Ölen kadının kız eve geldi

    Arbede sonrası şüpheli, eline aldığı bıçakla yaşlı kadının boğazını keserek öldürüp bileziklerini de alarak olay yerinden kaçtı.

    Olaydan kısa bir süre sonra eve gelen yaşlı kadının kızı, annesini kanlar içinde görünce çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

    İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sokağa güvenlik şeridi çekerek, yaya ve araç trafiğine kapattı.

    Kadının katili komşu çıktı

    Sağlık ekipleri kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Mevlüde A.’nın cansız bedeni cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Cinayet sonrası harekete geçen polis ekipleri çevrede geniş çaplı inceleme başlattı. Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık amaçlı binaya giren zanlının yaşlı kadının komşusu Baran U. olduğunu tespit etti.

    Beyoğlu’nda yaşlı kadını öldüren kişi, komşusu çıktı #1

    Katil adliyeye sevk edildi

    Şahsın kimlik bilgilerine ulaşan ekipler, kısa sürede zanlı Baran U.'yu yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen zanlı Baran U., buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    İHA'nın haberine göre; zanlının, emniyetteki ilk ifadesinde üzerine atılı suçu kabul etmediğini ve cinayeti işlemediğini söylediği öğrenildi.

    Beyoğlu’nda yaşlı kadını öldüren kişi, komşusu çıktı #2


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