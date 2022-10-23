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- Beyoğlu’nda yaşlı kadını öldüren kişi, komşusu çıktı
Beyoğlu’nda yaşlı kadını öldüren kişi, komşusu çıktı
- 23.10.2022 - 18:08
- Güncelleme : 23.10.2022 - 18:32
İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Kulaksız Mahallesi’nde 'pes' dedirten bir olay yaşandı.
Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın giriş katına giren zanlı, girdiği dairede uyuyan 66 yaşındaki Mevlüde A.‘nın kolundaki bilezikleri almaya çalıştı.
O esnada uyanan yaşlı kadın ile zanlı arasında, arbede yaşandı.
Ölen kadının kız eve geldi
Arbede sonrası şüpheli, eline aldığı bıçakla yaşlı kadının boğazını keserek öldürüp bileziklerini de alarak olay yerinden kaçtı.
Olaydan kısa bir süre sonra eve gelen yaşlı kadının kızı, annesini kanlar içinde görünce çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sokağa güvenlik şeridi çekerek, yaya ve araç trafiğine kapattı.
Kadının katili komşu çıktı
Sağlık ekipleri kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Mevlüde A.’nın cansız bedeni cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Cinayet sonrası harekete geçen polis ekipleri çevrede geniş çaplı inceleme başlattı. Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık amaçlı binaya giren zanlının yaşlı kadının komşusu Baran U. olduğunu tespit etti.
Katil adliyeye sevk edildi
Şahsın kimlik bilgilerine ulaşan ekipler, kısa sürede zanlı Baran U.'yu yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen zanlı Baran U., buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İHA'nın haberine göre; zanlının, emniyetteki ilk ifadesinde üzerine atılı suçu kabul etmediğini ve cinayeti işlemediğini söylediği öğrenildi.