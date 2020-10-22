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    Beyoğlu'nda yaşlı kadının çantasından cep telefonu çalındı

    Beyoğlu’nda yaşlı bir kadın, markette alışveriş yaptığı esnada şapkalı ve cerrahi maske takan yabancı uyruklu iki yankesicinin kurbanı oldu.
    • İHA
    • 22.10.2020 - 10:24
    • Güncelleme : 22.10.2020 - 10:24
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    Beyoğlu'nda yaşlı kadının çantasından cep telefonu çalındı

    İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Fındıklı Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi Meclis-i Mebusan Caddesi üzerindeki bir markette meydana gelen olayda, yaşlı bir kadın alışveriş yapmak için cadde üzerindeki markete girdi.

    Kadın içeride alışveriş yaptığı esnada şapkalı ve cerrahi maskeli yabancı uyruklu iki yankesici, kadının yanına sokuldu.

    ÇANTASINDAN CEP TELEFONUNU ALDI

    Şahıslardan biri kadının alışveriş yaptığı reyondan bir şeyler alırken, diğeri ise çantasının içindeki cep telefonunu almaya çalıştı.

    Saniyelerce kadının etrafında dolaşan şahıs, kaşla göz arasında çantadan cep telefonunu çaldıktan sonra kayıplara karıştı.

    yankesici

    POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

    Yankesicilik anları kameralara yansırken, olayın ardından cep telefonunu çantasında bulamayan kadın durumu market yetkililerine bildirdi. Yetkililerin güvenlik kamera görüntülerini incelemesinin ardından kadının telefonunun, yankesicilik yöntemiyle çalındığı belirlendi.

    Kadının şikayeti üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise güvenlik kamera görüntülerinden eşkallerini tespit ettiği yankesicileri yakalamak için çalışma başlattı.

    Yaşlı kadına yankesici dehşeti VİDEO

    yankesici

    yankesici

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