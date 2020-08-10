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    Beyoğlu'nda yaya otobüse çarptı

    Yolun karşısına geçmek isteyen kişi otobüse çarptı. Otobüs şoförü “Bu sefer tersi oldu. Yaya otobüse çarptı. Ben ona vurmadım.” dedi.
    • DHA
    • 10.08.2020 - 10:59
    • Güncelleme : 10.08.2020 - 10:59
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    Beyoğlu'nda yaya otobüse çarptı

    İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Tarlabaşı Bulvarı’nda yolun karşısına geçmek isteyen kişi, Gaziosmanpaşa-Taksim seferini yapan otobüse çarptı.

    Otobüsün sağ ön tekerinin altında kalmaktan son anda kurtulan kişi yola savruldu.

    SAĞLIK DURUMU İYİ

    Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansa alınarak, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Beyoğlu'nda yaya otobüse çarptı ViDEO

    Görgü tanığı Haydar Bozyiğit, “Otobüs yolcularını indirdi. Taksim istikametine giderken yol kenarındaki kişi, otobüsün yan tekerine çarparak yere düştü.” dedi.

    Beyoğlu nda yaya otobüse çarptı #1

    “YAYA BANA ÇARPTI”

    Yayanın kendisine çarptığını söyleyen otobüs şoförü Dursun Yılmaz ise “Bu sefer tersi oldu. Yaya bana çarptı. Zaten sağ ön janttan vurdu. Ben ona vurmadım.” dedi.

    Beyoğlu nda yaya otobüse çarptı #2

    TEHLİKELİ GEÇİŞ

    Tarlabaşı üzerinde yaşanan kazaya ve tehlikeli olmasına rağmen vatandaşlar cadde üzerinden yolun karşısına geçmeye devam etti.

    Bazı araçlar yolun karşısına geçen yayalara yol verirken, bazıları da durmayarak yollarına devam etti.

    Beyoğlu nda yaya otobüse çarptı #3

    Beyoğlu nda yaya otobüse çarptı #4

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