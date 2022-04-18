Beyoğlu'nda yer altı kabloları patladı

Yer altında meydana gelen patlamanın ardından bir binanın tahliyesine başlandı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yer altı kablolarında arıza meydana geldi.

Yaşanan arızayla birlikte patlamalar oldu.

Yer altı kablolarının patladığı belirtilirken, konuya ilişkin çalışma başlatıldı.

1 bina tahliye ediliyor

Patlama sonrasında sokakta meydana gelen yoğun duman nedeniyle bir binanın tahliye edilmesine başlandı.

Ayrıntılar geliyor...