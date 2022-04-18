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- Beyoğlu'nda yer altı kabloları patladı
Beyoğlu'nda yer altı kabloları patladı
Yer altında meydana gelen patlamanın ardından bir binanın tahliyesine başlandı.
- İHA
- 18.04.2022 - 09:00
- Güncelleme : 18.04.2022 - 09:39
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yer altı kablolarında arıza meydana geldi.
Yaşanan arızayla birlikte patlamalar oldu.
Yer altı kablolarının patladığı belirtilirken, konuya ilişkin çalışma başlatıldı.
1 bina tahliye ediliyor
Patlama sonrasında sokakta meydana gelen yoğun duman nedeniyle bir binanın tahliye edilmesine başlandı.
Ayrıntılar geliyor...