Euro
10.0676
-0.11%
Dolar
8.5484
-0.18%
Altın
495.62
-0.39%
Borsa
1.352
-0.86%
Bitcoin
288.426
3.67%
EXEN Coin
24.97
-0.55%
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    Beyoğlu'nda yılanlar kömürlükte yuva yaptı

    Bir apartmanın kömürlük katında yuva yapan yılanlar panik yaratırken itfaiye ekipleri olaya müdahale etti. Yılanlardan birini yakalarken, mahalleli kaçan anne yılan nedeniyle büyük korku yaşıyor.
    • İHA
    • 24.07.2021 - 09:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beyoğlu'nda yılanlar kömürlükte yuva yaptı

    İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde bir apartmanın önündeki yılanı fark eden vatandaşlar dehşete kapıldı.

    Kediye saldıran yılanı görünce büyük korku yaşayan vatandaşlar, durumu hemen itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yılanı yakalamak için çalışma başlattı.

    MAHALLEDE YILAN PANİĞİ

    Doğal gaz kutusu altına saklanan yavru yılan ekipler tarafından uzun çubuklar yardımıyla yakalanırken, anne yılan ise kaçtı.

    Yaklaşık 2 metre boyundaki yılanın kaçması nedeniyle büyük korku yaşayan mahalleli evlerine giremediklerini söyledi.

    Beyoğlu nda yılanlar kömürlükte yuva yaptı #1

    "ÇOK KORKUYORUZ"

    Emlakçılık yapan Şerif Vural çok korktuklarını içeri giremediklerini ifade ederek, “Buranın emlakçıyım. Burası benim yerim. Ben bayram ziyaretine gitmiştim. Beni aradılar. Çocuklar burada nargile içerken. Buradan çıkıyor kediye saldırıyor. 2 metre boyunda yılanı görüyor. Buradan aşağıyı iniyor. İtfaiye geldi. Yavrusunu yakaladık. Ama diğerini yakalayamadık. Büyükleri yok. Korkuyoruz içeri giremiyoruz” diye konuştu.

    Beyoğlu nda yılanlar kömürlükte yuva yaptı #2

    "NERDEN GELDİ BİLMİYORUZ"

    Bir başka mahalle sakini ise “Mahalleyi yılan bastı. Birini yakaladık. Annesi kaçtı gitti. İki tane gördük. Yavrusunu aldık. Annesi kayboldu. Nerden geldiğini bilmiyoruz. Burası hayvanat bahçesine döndü. 3 gündür biz mücadelesini yapıyoruz. Mahalleli korkuyor. Burada su kanalı var. Suyun gideri kanalizasyona bağlı” dedi.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir