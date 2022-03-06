- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Beyoğlu'nda yol kapatıp meşale yakan magandalar kamerada
Beyoğlu'nda yol kapatıp meşale yakan magandalar kamerada
Galata Kulesi meydanına modifiyeli araçla gelen trafik magandaları, yüksek sesli müzik ve meşaleler yakarak ortalığı birbirine kattı.
- İHA
- 06.03.2022 - 11:15
- Güncelleme : 06.03.2022 - 13:00
İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde, Galata Kulesi meydanında trafik magandaları, hastaneye giden tek yolu gece saatlerinde kapattı.
Modifiyeli ve desibeli yüksek hoparlörlerle tarihi semte gelen magandalar, yüksek sesli müzikler eşliğinde dans etti.
ORTALIĞI DUMANA KATTILAR
Semt sakinlerinin huzursuz olmasına aldırış etmeyen magandalar, yolda meşaleler de yaktı. Ortalığı dumana katan magandalar, dakikalarca hastane yolunu işgal etti.
Yaşananları görüntüleyen vatandaş, bir yandan da olaya tepki gösterdi.
Beyoğlu'nda yol kapatıp meşale yakan magandalar kamerada ViDEO