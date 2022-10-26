Petrol
91.06
-0.74%
Euro
18.5539
0.02%
Dolar
18.6063
0.02%
Altın
995.01
0.63%
Borsa
3975
0.00%
Bitcoin
378.065
3.86%
BTXN Coin
10.68
0.75%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Açık 17 C

    Beyoğlu'nda yolcu seçen taksiciler 2 yaşlı kadını almadı

    Hastaneden çıkan 2 yaşlı kadını görmezden gelen taksicilerin durmamakta ısrarcı olması vatandaşın tepkisine sebep oldu.
    • 26.10.2022 - 09:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beyoğlu'nda yolcu seçen taksiciler 2 yaşlı kadını almadı

    Vatandaşların sarı terörle olan mücadelesi devam ediyor...

    İstanbul Beyoğlu ilçesinde hastaneden çıkan 90 ve 95 yaşındaki yaşlı kadınlar taksi durdurmak için mücadele etti.

    Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden çıkan 2 yaşlı kadın yarım saat boyunca taksi bekledi.

    Taksi şoförleri vatandaşı görmezden geldi

    Nefes darlığı çeken 95 yaşındaki kadın, oksijen cihazına bağlı olduğu halde hiçbir taksi şoförü durmadı.

    Yaşlı 2 kadın isyan etti

    İHA'nın haberine göre, eve gitmek için yol kenarında yarım saat boyunca taksilere el kaldıran 2 yaşlı kadın, durmayan şoförlere isyan etti.

    Beyoğlu nda yolcu seçen taksiciler 2 yaşlı kadını almadı #1

    Beyoğlu nda yolcu seçen taksiciler 2 yaşlı kadını almadı #2


    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Hodri meydan
    Gündem

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Hodri meydan

    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!
    Advertorial

    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!

    Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in kardeşini gören gözlerine inanamadı! 'Bu ne benzerlik' dedirtti!
    Medya

    Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in kardeşini gören gözlerine inanamadı! "Bu ne benzerlik" dedirtti!

    Görüş Bildir