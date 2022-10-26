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- Beyoğlu'nda yolcu seçen taksiciler 2 yaşlı kadını almadı
Beyoğlu'nda yolcu seçen taksiciler 2 yaşlı kadını almadı
Hastaneden çıkan 2 yaşlı kadını görmezden gelen taksicilerin durmamakta ısrarcı olması vatandaşın tepkisine sebep oldu.
- 26.10.2022 - 09:27
Vatandaşların sarı terörle olan mücadelesi devam ediyor...
İstanbul Beyoğlu ilçesinde hastaneden çıkan 90 ve 95 yaşındaki yaşlı kadınlar taksi durdurmak için mücadele etti.
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden çıkan 2 yaşlı kadın yarım saat boyunca taksi bekledi.
Taksi şoförleri vatandaşı görmezden geldi
Nefes darlığı çeken 95 yaşındaki kadın, oksijen cihazına bağlı olduğu halde hiçbir taksi şoförü durmadı.
Yaşlı 2 kadın isyan etti
İHA'nın haberine göre, eve gitmek için yol kenarında yarım saat boyunca taksilere el kaldıran 2 yaşlı kadın, durmayan şoförlere isyan etti.