Beyoğlu'nda yolcu seçen taksiciler 2 yaşlı kadını almadı

Hastaneden çıkan 2 yaşlı kadını görmezden gelen taksicilerin durmamakta ısrarcı olması vatandaşın tepkisine sebep oldu.

Vatandaşların sarı terörle olan mücadelesi devam ediyor...

İstanbul Beyoğlu ilçesinde hastaneden çıkan 90 ve 95 yaşındaki yaşlı kadınlar taksi durdurmak için mücadele etti.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden çıkan 2 yaşlı kadın yarım saat boyunca taksi bekledi.

Taksi şoförleri vatandaşı görmezden geldi

Nefes darlığı çeken 95 yaşındaki kadın, oksijen cihazına bağlı olduğu halde hiçbir taksi şoförü durmadı.

Yaşlı 2 kadın isyan etti

İHA'nın haberine göre, eve gitmek için yol kenarında yarım saat boyunca taksilere el kaldıran 2 yaşlı kadın, durmayan şoförlere isyan etti.