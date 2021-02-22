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    Beyoğlu'nda yolun karşısına geçmek isteyen kişiye taksi çarptı

    Kazada ağır yaralanan ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kişi, hastaneye kaldırılırken; taksi sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı.
    • DHA
    • 22.02.2021 - 07:19
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    Beyoğlu'nda yolun karşısına geçmek isteyen kişiye taksi çarptı

    İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Tarlabaşı Bulvarı’nda yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kişi, yolun karşısına geçmek için demirlerden atlayarak yola çıktı.

    Bu sırada Fatih istikametinde ilerleyen G.A.'nın kullandığı 34 THJ 28 plakalı taksi, yola fırlayan yabancı uyruklu kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen kişi, ağır yaralandı.

    HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

    Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

    Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

    Beyoğlu nda yolun karşısına geçmek isteyen kişiye taksi çarptı #1

    “HAVAYA FIRLAYIP, DÜŞTÜ”

    Kaza anına şahit olan görgü tanıklarından biri, "Karşıdan, demirden çıktı. Tam şurada vurdu, çocuk arabanın üzerinde buraya kadar sürüklendi. Arabada yolcu yoktu. Belki de şoförde dalgındı, yola birden çıktı. Frene asıldı ama çok kötü bir şekilde havaya fırlayıp, buraya düştü. Yüzüstü düşmüştü, hemen gelip çevirdik. Durumu kötüydü ambulansa haber verdik." dedi.

    Beyoğlu nda yolun karşısına geçmek isteyen kişiye taksi çarptı #2

    TAKSİ SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

    Kazaya karışan taksi sürücüsü G.A. ifadesi alınmak için polis merkezine götürüldü. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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