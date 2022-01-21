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    Beyoğlu'nda yük asansörü zemine çakıldı

    Bir iş yerine ait yük asansörünün halatının kopması sonucu yaşanan kazada yaralanan 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 21.01.2022 - 17:00
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    Beyoğlu'nda yük asansörü zemine çakıldı

    İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Hasköy Keçeci Piri Mahallesi üzerinde bulunan bir iş yerinin depoya yük indirmek için kullanılan asansörü, hareket halindeyken halatının kopması sonucu zemine çakıldı.

    ASANSÖRÜN HALATI KOPTU, VARİLLER DEVRİLDİ

    O esnada asansörün üzerinde bulunan 3 kişiyle, asansörden yük indirmek için aşağıda bekleyen 2 kişi, asansör halatının kopmasıyla, içi kozmetik malzeme dolu varillerin devrilmesi sonucu yaralandı.

    Depodakilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    5 YARALI

    Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince variller yerden kaldırıldı. İlk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri daha sonra yaralıları sedyelerle ambulanslara taşıdı.

    Yük asansörünün halatının kopması sonucu yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağır olmadığı, tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Beyoğlu nda yük asansörü zemine çakıldı #1

    Beyoğlu nda yük asansörü zemine çakıldı #2


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