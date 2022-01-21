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- Beyoğlu'nda yük asansörü zemine çakıldı
Beyoğlu'nda yük asansörü zemine çakıldı
- İHA
- 21.01.2022 - 17:00
İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Hasköy Keçeci Piri Mahallesi üzerinde bulunan bir iş yerinin depoya yük indirmek için kullanılan asansörü, hareket halindeyken halatının kopması sonucu zemine çakıldı.
ASANSÖRÜN HALATI KOPTU, VARİLLER DEVRİLDİ
O esnada asansörün üzerinde bulunan 3 kişiyle, asansörden yük indirmek için aşağıda bekleyen 2 kişi, asansör halatının kopmasıyla, içi kozmetik malzeme dolu varillerin devrilmesi sonucu yaralandı.
Depodakilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
5 YARALI
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince variller yerden kaldırıldı. İlk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri daha sonra yaralıları sedyelerle ambulanslara taşıdı.
Yük asansörünün halatının kopması sonucu yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağır olmadığı, tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.