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    Beyoğlu'ndaki bakır atölyesinde güpegündüz hırsızlık

    Esnafın gözü önünde girdikleri atölyeden bakır kablo ve levhaları çalan hırsızlar, geldikleri araçla hızlıca bölgeden uzaklaşırken, o anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 05.09.2020 - 12:03
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    Beyoğlu'ndaki bakır atölyesinde güpegündüz hırsızlık

    Güpegündüz hırsızlık, İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Sütlüce Mahallesi’nde bulunan bir bakır atölyesinde yaşandı.

    Sabah 07.00 sıralarında atölyeye gelen zanlılar, kepengi kırarak içeri girdi.

    ESNAFIN GÖZÜ ÖNÜNDE HIRSIZLIK

    Çalan alarma rağmen içeri giren zanlılar, bakır kabloları ve levhaları çalmaya başladı. Bu sırada çevredeki esnaf da alarmı duyarak toplandı.

    Yaşanan hırsızlık kameralara da saniye saniye yansıdı.

    Beyoğlu'nda esnafa aldırmadan atölyeyi soydular İZLE

    TABUREYİ FIRLATTI

    Esnafın “polis çağırdık” uyarısına aldırmayan hırsızlar, bakırları araca yükledikten sonra kaçmaya başladı.

    Bu sırada bir esnaf da yerden aldığı tabureyi hırsızlara fırlattı.

    Beyoğlu ndaki bakır atölyesinde güpegündüz hırsızlık #1

    POLİS İNCELEDİ

    Olayın ardından bölgeye gelen polis ekipleri, iş yerinde inceleme yaptı. Hırsızların yakalanması için başlatılan çalışmalar ise sürüyor.

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