Beyoğlu'ndaki bakır atölyesinde güpegündüz hırsızlık

Esnafın gözü önünde girdikleri atölyeden bakır kablo ve levhaları çalan hırsızlar, geldikleri araçla hızlıca bölgeden uzaklaşırken, o anlar kameraya yansıdı.

Güpegündüz hırsızlık, İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Sütlüce Mahallesi’nde bulunan bir bakır atölyesinde yaşandı.

Sabah 07.00 sıralarında atölyeye gelen zanlılar, kepengi kırarak içeri girdi.

ESNAFIN GÖZÜ ÖNÜNDE HIRSIZLIK

Çalan alarma rağmen içeri giren zanlılar, bakır kabloları ve levhaları çalmaya başladı. Bu sırada çevredeki esnaf da alarmı duyarak toplandı.

Yaşanan hırsızlık kameralara da saniye saniye yansıdı.

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TABUREYİ FIRLATTI

Esnafın “polis çağırdık” uyarısına aldırmayan hırsızlar, bakırları araca yükledikten sonra kaçmaya başladı.

Bu sırada bir esnaf da yerden aldığı tabureyi hırsızlara fırlattı.

POLİS İNCELEDİ

Olayın ardından bölgeye gelen polis ekipleri, iş yerinde inceleme yaptı. Hırsızların yakalanması için başlatılan çalışmalar ise sürüyor.