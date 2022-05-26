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    Beyoğlu’ndaki değnekçi kamerada: Polis hemen yakaladı

    Kaldırıma park eden araçlar için otopark ücreti talep eden değnekçi, kameraya yakalandı. Şikayet üzerine gözaltına alınan değnekçi, polis merkezine teslim edildi.
    • 26.05.2022 - 10:49
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 11:52
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    Beyoğlu’ndaki değnekçi kamerada: Polis hemen yakaladı

    Gün geçmiyor ki İstanbul’da bir değnekçi yakalanmasın…

    Görüntüler yine Beyoğlu’ndan…

    “Burası otopark”

    İsmi öğrenilemeyen sürücü, Kemankeş Caddesi'nde kaldırıma park etti.

    Bunu fark eden değnekçi ise sürücüye yanaştı, “Burası otopark.” dedi.

    Sürücünün “Herkes park edince yol sandık.” demesine aldırış etmeyen değnekçi, para istedi.

    “0-2 saat 30 TL”

    Aracın yolcu koltuğunda oturan kadın ise ücreti sordu.

    “0-2 saat 30 TL, iki saatte bir 10 lira artıyor.” diyen değnekçi, fiş kesildiğini de söyledi.

    O anlar kamerada

    Değnekçi, o sürücü ile birlikte araçlarını park etmek isteyen birkaç sürücüyü daha gözüne kestirerek, paralarını aldı.

    O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

    Beyoğlu’ndaki değnekçi kamerada: Polis hemen yakaladı VİDEO

    Trafik ekipleri hemen yakaladı

    Görüntüler üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, değnekçiyi yakaladı.

    DHA’nın haberine göre gözaltına alınan ve adının Yunus İ. olduğu tespit edilen değnekçi, Karaköy Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

    Beyoğlu’ndaki değnekçi kamerada: Polis hemen yakaladı #1

    Beyoğlu’ndaki değnekçi kamerada: Polis hemen yakaladı #2

    Beyoğlu’ndaki değnekçi kamerada: Polis hemen yakaladı #3

    Beyoğlu’ndaki değnekçi kamerada: Polis hemen yakaladı #4


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