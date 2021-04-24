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Beyoğlu'ndaki kadın, tartıştığı adamı çivili sopayla dövdü

Beyoğlu'ndaki kadın, tartıştığı adamı çivili sopayla dövdü

Aralarında tartışma yaşanmasının ardından bir kadın, kendisine vurulan çivili sopayı adamın elinden aldı. Bir anda kendini savunmaya geçen kadın, karşısındaki adamı hastanelik etti.