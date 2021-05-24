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Beyoğlu'ndaki otelde kısıtlama günü doğum günü kutladılar

Beyoğlu'ndaki otelde kısıtlama günü doğum günü kutladılar

Bir otelin teras katında kısıtlama günü bir araya gelen grup, koronavirüs tedbirlerini yok sayarak maskesiz kutlama yaptı. Şahısların maskesiz, şampanyalı ve nargileli ortamı kameraya yansıdı.