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- Beyoğlu'ndaki otelde kısıtlama günü doğum günü kutladılar
Beyoğlu'ndaki otelde kısıtlama günü doğum günü kutladılar
- İHA
- 24.05.2021 - 10:42
- Güncelleme : 24.05.2021 - 10:46
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle eğlence mekanlarının faaliyetlerine ara verilmişti.
Bu kapsamda çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, önceki gün Gümüşsuyu’ndaki bir otelde meşaleli doğum günü partisi düzenlendiği ihbarını aldı.
TEDBİRLERİ HİÇE SAYIP EĞLENDİLER
İhbarı değerlendiren ekipler, otelin teras katında çok sayıda kişinin maske bile takmadan iç içe, yüksek sesli müzikler eşliğinde eğlendiğini gördü.
Polis ekipleri, bunun üzerine eğlenceyi sonlandırarak işletmeye ve içeridekilere “Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet” maddesinden idari işlem uyguladı.
EĞLENCE ANLARI KAMERADA
Alkol, sigara ve nargilenin de kullanıldığı ve şampanyanın patlatıldığı görülen mekan, yapılan işlemlerin ardından boşaltıldı. Grubun eğlendiği anlar ise kameralara yansıdı.
Beyoğlu'ndaki otelde kısıtlama günü doğum günü kutladılar VİDEO