Beyoğlu'ndaki tarihi binaların kapıları çalındı

Yüz yıllık tarihe sahip olan binalara dadanan hırsızlar, yapıların kapılarını çaldı. Hırsızlığı fark eden mahalleli, yetkililere haber verdi.

Beyoğlu Tarlabaşı Mahallesi'nde bulunan ve şu an içerisinde ikamet olmayan pek çok tarihi binanın kapısı kayboldu.

Kapılar, buralara dadanan hırsızlar tarafından çalınarak hurdacılara satıldı. Bir süre önce kapıların çalındığını fark eden vatandaşlar hemen belediye ekiplerine haber verdi.

TUĞLADAN DUVARLAR ÖRÜLDÜ

Belediye ekipleri ise çalınan tarihi kapıların yerine bina girişlerine taş ve tuğlalar örerek boş kalan tarihi binalara girilmemesi için önlem aldı.





"120-130 YILLIK KAPILAR"

Kapıların çalınmasından şikayetçi olan mahalle sakinlerinden Erdal Sıhlar, ”Mahallede hırsızlık var. Hırsızlar gelmiş tarihi evlerin kapılarını çalıyorlar. Buraları hep çaldılar. Bütün tarihi kapıları çalıp götürüyorlar. Bu kapılar en az 120-130 yıllık kapılar. Bu binaların sahipleri vardı fakat hepsi satıldı. Kapılar üç dört aydır çalınıyor. Aşağı sokaklara doğru hep çalındı.





"ATATÜRK'ÜN DOĞDUĞU SENE YAPILMIŞ"

Çalındığını gördüğümüzde belediyeye haber verdik tuğla ördüler, saclar ördüler. Bu binaların tarihi epey var. Bakın orada yazıyor 1881 yılı diye Atatürk’ün doğduğu sene yapılmış, siz hesaplayın artık. Bu binalar sahipsiz işte evleri boşaltıyorlar, işte gece sabaha karşı gelip kapıları çalıp götürüyorlar.” şeklinde konuştu.



