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    Beyoğlu’ndaki turistik cadde, yayalaştırılıyor

    Turistlerin en sık ziyaret ettiği caddelerden olan Büyük Hendek Caddesi'nin trafiğe kapatılması için çalışmalara başlandı.
    • DHA
    • 01.02.2021 - 13:53
    • Güncelleme : 01.02.2021 - 13:56
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    Beyoğlu’ndaki turistik cadde, yayalaştırılıyor

    İstanbul Beyoğlu’nda yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği caddelerden birisi olan Büyük Hendek Caddesi ile ilgili önemli bir adım atıldı.

    Beyoğlu Belediyesi, Şişhane Meydanı’ndan Galata Kulesi’ne çıkan Büyük Hendek Caddesi’ndeki yaya sirkülasyonunun, hayata geçirilmesi planlanan ‘Beyoğlu Kültür Yolu’ projesi ile birlikte daha da artacak olması nedeniyle caddeyi araç trafiğine kapatma kararı aldı.

    Caddenin trafiğe kapatılmasıyla birlikte hem bölgeye akın eden turistler hem de bölge esnafı rahat bir nefes alacak.

    YAYALAŞTIRMA İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

    Beyoğlu Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’ne gönderilen yayalaştırma kararı, 23 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda kabul edildi.

    Alınan kararın ardından Beyoğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, caddenin yayalaştırılması için gerekli çalışmaları başlattı.

    Beyoğlu’ndaki turistik cadde, yayalaştırılıyor #1

    Beyoğlu’ndaki turistik cadde, yayalaştırılıyor #2

    Beyoğlu’ndaki turistik cadde, yayalaştırılıyor #3

    Beyoğlu’ndaki turistik cadde, yayalaştırılıyor #4

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