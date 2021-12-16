Kağıt toplayıcılarının kullandığı depoda çıkan yangına gelen itfaiye ekiplerine yardım etmek isteyen 1 kadın, yaralanmak üzereyken kurtarıldı. Binada maddi hasar oluştu.

Saat 15.45 sıralarında, Beyoğlu Bülbül Mahallesi Granit Sokak’taki kağıt toplayıcıları tarafından kullanıldığı öğrenilen bir depoda yangın meydana geldi.

İçerideki kağıt toplayıcıları soba yakmak isterken soba bir anda kağıtların üzerine devrildi ve depo bir anda alevler içinde kaldı.

Depodan çıkan dumanları gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarı alan ekipler kısa sürede olay yerine geldi ve yangına müdahale etti.

YARDIM ETMEK İSTERKEN YARALANMAKTAN SON ANDA KURTULDU

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken mahallede yaşadığı öğrenilen bir kadın, yanmakta olan deponun yanına geldi ve ekiplere yardımcı olmak istedi. Ekiplerin kendisini uyarmasına rağmen deponun içine girmeye çalışan kadın, büyük bir tehlikenin eşiğinden döndü.

Kadının durduğu yerin yarım metre ilerisinde bulunan tavandan alevler içinde bir tahta parçası yere düştü. Kadın büyük bir panikle geri çekilirken, ekipler ve mahalle sakinleri onu uzaklaştırdı.

Beyoğlu'ndaki yangında yardım etmek isterken yaralanmaktan kurtuldu VİDEO







SU DOLU BİDONLA YANAN BİNANIN İÇİNE GİRDİ

Bir başka vatandaşın ise elindeki su dolu bidon ile yangına müdahale etmek için binanın içine girdiği görüldü. İsminin Metin Pek olduğu öğrenilen vatandaş, "Burası çöp hane, arkadaşlarımız kağıt falan topluyorlar. Soba yakarken, sobayı düşürmüşler. Düşünce de yangın çıktı, olay bundan ibaret. Şu an içeride kimse yok. İlk anda bir arkadaş vardı, o da hemen çıktı. İtfaiyeye haber verdik, geldiler ve söndürüyorlar." dedi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın sonucu depoda maddi hasar meydana geldi.



