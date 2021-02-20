Beyoğlu’nda, 5 ton 545 kilo satışa hazır sahte nargile tütünü ele geçirilen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.

Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi'nde bulunan bir depoda sağlıksız koşullarda sahte nargile tütünü imalatı yapıldığı bilgisini alan İstanbul Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, dün söz konusu depoya operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5 ton 545 kilogram satışa hazır sahte nargile tütünü, 60 bin 300 tane tütün poşeti, 10 bin nargile tütünü etiketi, 300 tütün kutusu ve 1 paketleme cihazı ele geçirildi. Operasyonda iş yerinde bulunan 4 kişi de gözaltına alındı.

ORJİNAL ÜRÜN DİYE SATACAKLARDI

Tütün kaçakçılarının, söz konusu depoda sağlıksız koşullarda imal ettikleri nargile tütünlerini, muhtelif markalara ait nargile tütünü poşetlerine doldurarak sahte etiketler yapıştırdıkları ve bunlara 'orijinal ürün' süsü vererek piyasaya sürmeye hazırlandıkları ileri sürüldü.

Beyoğlu'nda 5 ton sahte tütün ürünü ele geçirildi VİDEO

PİYASA DEĞERE 2 MİLYON LİRA

Ele geçirilen sahte nargile tütünlerinin piyasa değerinin ise 2 milyon lira civarında olduğu vurgulandı. Ele geçirilen malzemeler, bir kamyona yükletilerek emniyete götürüldü.

ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLDİLER

Operasyonda yakalanan 4 şüpheli, polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adli makamlara sevk edildi.