Aynı yerde beş aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Kenan Türk yönetimindeki 17 KD 436 plakalı traktör, Şerafettin Dam'ın kullandığı 35 PNP 30 plakalı tırla çarpıştı.

Bu sırada olayı gören 45 VN 779 plakalı kamyonun sürücüsü İsmail Çetin, kazazedelere yardım etmek için karşı şeritte durdu.

ART ARDA KAZA

Kamyonun durduğunu fark edemeyen Ahmet Kahraman idaresindeki 16 R 3840 plakalı hafif ticari araç ise hem bu kamyona hem de Mehmet Aydın'ın kullandığı 34 BNM 032 plakalı minibüse çarptı.

Biga'da peş peşe trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

1 ÖLÜ, 6 YARALI

Kazada hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü Ahmet Kahraman, olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer araçların sürücüleri Türk, Dam, Çetin ve Aydın'ın yanı sıra araçlarda bulunan Ömer Kahraman ve İsmail Karagöz yaralandı.

Ahmet Kahraman'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından Biga Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Yaralılar ise sağlık ekiplerince Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.