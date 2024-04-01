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Bilecik't ters yöne ilerledi: Kazaya neden oldu

Bilecik't ters yöne ilerledi: Kazaya neden oldu Ters istikamette ilerleyen aracın çarpmasıyla yere düşerek yaralanan motosiklet sürücü, olay yerine sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.