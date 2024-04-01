Bilecik't ters yöne ilerledi: Kazaya neden oldu

İHA
Bilecik'te trafikte ters yönde ilerleyen sürücü kazaya davetiye çıkardı.
Tevfikbey Caddesi üzerinde seyir halindeyken Dedeoğlu Caddesine yönü ters istikametten giren hafif ticari araç sürücü Bayram Ç. hemen geri geri manevra yaparak doğru yola girmek istedi.
Motosiklet sürücüsüne çarptı
Bu esnada aracın geçmesini bekleyen motosiklet sürücüsü Mahir Önem Dost'un ayağına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere düşen sürücü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Sağlık durumu iyi
Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış