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Bilecik’te 1 kişiyi, 10 kişi dövdü

Bilecik’te 1 kişiyi, 10 kişi dövdü

Aralarında daha önceden husumet olduğu belirtilen 1 kişi ve 9 arkadaşı tarafından sokak ortasında dayak yiyen adam, baygınlık geçirdi. Kavga ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.