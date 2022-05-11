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    Bilecik’te 1 kişiyi, 10 kişi dövdü

    Aralarında daha önceden husumet olduğu belirtilen 1 kişi ve 9 arkadaşı tarafından sokak ortasında dayak yiyen adam, baygınlık geçirdi. Kavga ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 11.05.2022 - 13:59
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    Bilecik’te 1 kişiyi, 10 kişi dövdü

    Bilecik’te yaşayan Muharrem M., geçen pazar saat 23.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Rasimbey Caddesi Şehitler Parkı önünde, daha önce kavga edip aralarında husumet olan 1 kişi ve 9 arkadaşı ile karşılaştı.

    İkili arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Muharrem M., 10 kişi tarafından sokak ortasında dakikalarca dövüldü.

    Baygınlık geçirdi

    Gruptan bazıları yere düşerek yaralanan ve baygınlık geçiren Muharrem M.’nin etrafındaki arkadaşlarını uzaklaştırdı.

    O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Şikayetçi oldu

    Vücudunda kırıklar olan ve hastaneden darp raporu alan Muharrem M., kendisini dövenlerden şikayetçi oldu.

    DHA’da yer alan habere emniyet, şikayet üzerine soruşturma başlattı.

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