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- Bilecik’te 1 kişiyi, 10 kişi dövdü
Bilecik’te 1 kişiyi, 10 kişi dövdü
Aralarında daha önceden husumet olduğu belirtilen 1 kişi ve 9 arkadaşı tarafından sokak ortasında dayak yiyen adam, baygınlık geçirdi. Kavga ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
- 11.05.2022 - 13:59
Bilecik’te yaşayan Muharrem M., geçen pazar saat 23.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Rasimbey Caddesi Şehitler Parkı önünde, daha önce kavga edip aralarında husumet olan 1 kişi ve 9 arkadaşı ile karşılaştı.
İkili arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Muharrem M., 10 kişi tarafından sokak ortasında dakikalarca dövüldü.
Baygınlık geçirdi
Gruptan bazıları yere düşerek yaralanan ve baygınlık geçiren Muharrem M.’nin etrafındaki arkadaşlarını uzaklaştırdı.
O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Şikayetçi oldu
Vücudunda kırıklar olan ve hastaneden darp raporu alan Muharrem M., kendisini dövenlerden şikayetçi oldu.
DHA’da yer alan habere emniyet, şikayet üzerine soruşturma başlattı.