Bilecik'te 2 ev yanarak küle döndü

Bir samanlıkta çıkan yangın, iki ev ve bir ahıra sıçradı. Alevlerin sıçradığı yapılar küle dönerken, büyükbaş hayvanlar telef olmaktan son anda kurtarıldı.

Bilecik'in Gülümbe köyü Yunuslar Mahallesi'nde yaşayan Erkan Kenç isimli bir vatandaşa ait samanlıkta yangın çıktı.

Yangının nedeni henüz belirlenemezken, büyüyen alevler yine Kenç'e ait eve ardından Hüseyin Berber'e ait kullanılmayan kerpiç eve sıçradı.

HAYVANLAR SON ANDA KURTARILDI

Alevler son olarak, aynı şahsa at içinde büyükbaş hayvanların olduğu ahıra sıçradı.

Ahırdaki büyükbaş hayvanlar hemen kurtarılırken, yangına Bilecik Belediyesi ve yakın beldelerden gelen 5 itfaiye aracı, 2 su tankeri ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler müdahale etti.

CAN KAYBI OLMAMASI TEK TESELLİ OLDU

Yangında herhangi bir can kaybı olmazken, evler, samanlık ve ahır tamamen yandı.

Öte yandan, Bilecik Belediye Başkan Vekili Semih Tuzak köye gelerek, ekiplerden bilgi aldı.

Köylülere geçmiş olsun dileklerini ileten Tuzak, herhangi bir can kaybı olmamasının olayın en sevindirici kısmı olduğu söyledi.

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