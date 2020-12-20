Bilecik'te 3 katlı binada yangın çıktı

3 katlı bir apartmanın orta katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Camikebir Mahallesi'nde yaşayan Hakan Yağcı’nın evindeki çocuk odasında yangın çıktı.

Odadaki dumanı fark eden anne ise çocuğunu alıp, hemen dışarı çıktı.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan eve hem içeriden hem de dışarıdan müdahale ederken, yangın kısa sürede büyümeden söndürüldü.

Yangın sonrasında evin bir odasındaki eşyalar kullanılmaz hale gelirken, herhangi bir can kaybı yaşanmadı.