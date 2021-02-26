Bilecik’te 43 bin 50 lira değerinde sahte para ele geçirildi

Sahte para şebekesine operasyon düzenleyen ekipler, piyasaya sürülmesi planlanan 43 bin 50 lira değerindeki sahte ele geçirdi. Aramalar sırasında silah ve uyuşturucu maddelere de rastlandı.

Bilecik’te İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, bir sahte para şebekesini deşifre etti.

KOM Şube Müdürlüğü ve Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından Bozüyük'te, il genelinde piyasaya sahte para sürme hazırlığında bulunan şahıs ya da organizasyonlara yönelik müşterek operasyon düzenlendi.

Operasyonlar neticesinde piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış toplam 43 bin 350 TL tutarında sahte para ele geçirildi.

SİLAH VE UYUŞTURUCU BULUNDU

Ayrıca 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek ve 109 gram uyuşturucu sentetik kannobinoid (bonzai) maddesine el konuldu.

ADLİ İŞLEM YAPILDI

Yakalanarak gözaltına alınan R.C. (25), O.T. (23) ve M.G. (25) isimli şahıslar hakkında 6136 sayılı kanuna muhalefet, parada sahtecilik ve uyuşturucu madde bulundurma suçlarından adli işlem yapıldı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslar, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.