Bilecik'te 5 gün önce aldığı traktörle kaza yapıp, öldü

Direksiyon hakimiyeti kaybederek henüz 5 gün önce aldığı traktörünün altına kalan sürücünün ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Arapdede köyünde 17 YG 321 plakalı traktörü ile tarlasına seyir halinde bulunan Ahmet F. (46) Soğuksu mevkisinde aracının direksiyon hakimiyetin kaybetti.

Kontrolden çıkan traktör 20 metrelik dere yatağına uçtu.

TRAKTÖRÜN ALTINDA SIKIŞTI

Yaşanan kazada traktör altında sıkışan sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, traktörde yolcu olarak bulunan İsmail E. ağır yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne gtürüldü.

Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi, olay yerine gelen Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Pazaryeri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

5 GÜN ÖNCE ALMIŞTI

Öte yandan hayatını kaybeden traktör sürücüsünün Bilecik’in Bozüyük ilçesinden Arapdede köyüne hayvancılık yapmak için geldiği ve kaza yaptığı traktörü 5 gün önce aldığı öğrenildi.