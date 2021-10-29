Bilecik'te 92 yaşındaki adam ATV motoruna gözü gibi bakıyor

Bilecik’te yaşayan 92 yaşındaki Recep Şavklı adeta gençlere taş çıkarırken, yaşadığı köyde 12 yıldır her yere ATV motoruyla gidip geliyor.

Bilecik’in Söğüt ilçesine bağlı Yakacık köyünde yaşayan 92 yaşındaki Recep Şavklı, 12 yıldır her yere ATV motoruyla gidip geliyor.

Recep Şavklı, yıllardır bu motorla her yere gittiğini söyleyerek, 92 yaşında olmasına rağmen bu dinçlikte olmasını sağlıklı beslenmesine bağladı.

"MOTORUMU ÇOK SEVİYORUM"

12 yıldır ATV motoruna gözü gibi baktığını, her gün binmeden önce bezle sildiğini anlatan Şavklı, sözlerine şöyle devam etti:

"12 senedir motor kullanıyorum. 91 yaşıma kadar bahçeler ektim. 91 yaşıma kadar çalıştım. Kazma, kürek işlerinde. 80 yaşında aldığım bu motor bana bahçelere gitmek için çok iyi yaradı. Onun için aldım ben bunu. Şimdi çok rahatım bununla. Her gün köyde 2-3 kilometre gidip geliyorum. Motorumu seviyorum, motorum canım benim vay vay. Motor olmasa ben kütük olacağım. Benim elim ayağım motor. Motorla köyde de geziyorum çünkü motor olmasa ben evde oturur kalırım. Sabah kalktığımda motoru silerim, doğru kahveye giderim sonra bahçelere giderim. Gözüm gibi bakıyorum."

"ÇOK SERT OLDUĞU İÇİN AĞIR GİTMEK LAZIM"

Recep Şavklı, motosiklet tutkunu gençleri uyararak, "Bu motorlar çok sert. Gençler hakikatten bunları kullanması müşkül. Çok sert motor olduğu için çok ağır gitmek lazım." dedi.