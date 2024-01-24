Bilecik'te acı ölüm! Yaşlı adam kestiği ağacın altında kaldı

İHA
Bilecik'te yaşanılan kazada yaşlı adam feci şekilde can verdi..
Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy köyü Demiraltı mevkiindeki tarlada kavak ağacını kesen 65 yaşındaki Refik A.'nın kestiği ağaç, bir anda üzerine devrildi.
Ağacın altından kalan Refik A., olay yerinde hayatını kaybetti.
Jandarma inceleme başlattı
Refik A.'nın cansız bedeni, savcının incelemelerini tamamlamasının ardından Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri yaşanan kaza ile ilgili tahkikat başlattı.
Bursa'dan geldiği öğrenildi
Öte yandan şahsın, Pazaryeri'ne Bursa'nın İnegöl ilçesinden odun kesmeye geldiği öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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